В Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях: фото

В Запорожье активисты проучили педофила, пристававшего к несовершеннолетним, выложив его фото и переписку в соцсети.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Наследие. Охота на педофилов".

Так, 35-летний мужчина вел в социальной сети переписку с несовершеннолетней девочкой, в которой предлагал ей интим, зная, что ей 14 лет. К слову, он разведен и его ребенку столько же лет, как и той девочке в переписке.

В переписке он предлагал школьнице снять квартиру для любовных утех. Затем он назначил ребенку встречу в Запорожье. На встречу, к его большому удивлению, пришла не маленькая девочка, а взрослые мужчины, которые в последующем провели с ним беседу.

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Сначала педофил хотел "удрать" от активистов на машине, а затем, когда не вышло, пешком. Когда его все-таки поймали, он рассказал о том, что собирался делать с ребенком.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье поймали педофила, работавшего в милиции.