Машины превратились в груды металла: опубликованы фото серьезного лобового ДТП в Днепре

Во вторник, 17 сентября, в Днепре на улице Криворожской столкнулись Opel и Daewoo, обоих водителей с травмами увезли в больницу.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев и правоохранителей.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, заявили, что Opel занесло на повороте и он вылетел на встречную линию движения, после чего боком въехал в Daewoo. Автомобиль пострадавшего просто двигался по дороге.

Журналисты отмечают, что удар был такой силы, что машины превратились в груду покореженного металла. Также были опубликованы фотографии повреждений.

Точный диагноз пострадавших пока неизвестен. На месте работает наряд патрульной полиции, а бригада спасателей удалила клеммы с аккумулятора и смыла топливо с асфальта, чтобы пресечь возможный взрыв и новые ДТП на этом же месте.

Как сообщал "Апостроф", 15 сентября, под Николаевом произошло тройное ДТП с участием Chevrolet Evanda и двух Тoyota Corolla, в результате чего двое человек погибли и четверо получили травмы, в том числе ребенок.