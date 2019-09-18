На витрине магазина в Харькове заметили неожиданного "гостя": сеть взбудоражило видео

На витрине магазина в Харькове заметили мышь, которая на глазах у покупателей ела батон.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября.

"Продавцов не смущает - вооружились мышеловками и... ядом", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве в одном из мясных магазинов покупателю продали мясо с червями. Мужчина купил шашлык из куриной голени "с сюрпризом". Прежде, чем он узнал о наличии в мясе червей, его супруга успела откусить кусочек.

Между тем, в мясе, которое продавали в Одессе, покупательница обнаружила образование черно-желтого цвета.

Кроме того, в одном из супермаркетов Деснянского района Киева местный житель приобрел буханку хлеба с червями.