Оружие выбросили в кусты: появились новые фото и детали убийства замглавы ОТГ под Запорожьем

В сети опубликовали новые подробности резонансного убийства под Запорожьем. Здесь утром 18 сентября убили заместителя главы Акимовской ОТГ 42-летнего Дмитрия Кириллова.

По данным местной прессы, злоумышленники сожгли автомобиль Daewoo, на котором передвигались. Оружие, из которого велась стрельба, они выбросили за гаражами.

По предварительной информации, стрелявшие были в масках.

Погибший курировал гуманитарные вопросы. У Дмитрия Кириллова остались двое детей. Как рассказали очевидцы ужасного преступления, стрелявшие добивали чиновника выстрелами в упор.

Как сообщал "Апостроф", 14 марта этого года в Шевченковском районе Киева обнаружили тело работника Администрации президента. На теле мужчины были признаки насильственной смерти.