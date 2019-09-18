В Запорожье лихач влетел в автобусную остановку: опубликованы фото

18 сентября в Запорожье едва не произошла ужасная трагедия: здесь лихач на легковом автомобиле влетел в остановку общественного транспорта.

Как сообщает местная пресса, к счастью, в результате наезда на остановку на Северном шоссе никто из пешеходов не пострадал.

По уточненной информации, мужчина двигался за рулем Daewoo Lanos. Из-за плохих погодных условий он не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на остановку.

Водитель рассказал журналистам, что видимость была минимальной и он пытался избежать столкновения.

При этом остановка общественного транспорта разбита практически полностью.

Сам водитель отделался легким испугом. В результате аварии он не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно об одном из пострадавших вследствие наезда БТР в России 16 сентября.