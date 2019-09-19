Люди живут в страхе из-за серии загадочных убийств под Винницей: опубликованы фото и видео

Жители села Голубече Винницкой области живут в кошмаре из-за маньяка, который орудует здесь.

Так, в ночь на 24 августа на окраине села нашли мертвой женщину, которую зарезали и изуродовали. При этом ценные вещи остались при ней.

Также здесь не могут найти убийцу двоих мужчин. Жители считают, что в селе орудует маньяк. Кроме того, есть версия, что здесь орудуют бывшие заключенные.

Местное население встревожено, так как полицейские бездействуют и неохотно ведут поиски убийц или убийцы. Люди живут в страхе, ведь опасаются, что следующей жертвой могут стать они сами или их близкие.

Полиция уже опубликовала фоторобот возможного убийцы.

В то же время убитые горем родственники погибших рассказали на камеру о деталях страшных убийств в Винницкой области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правоохранители разыскивают в Киеве мужчину, который подозревается в изнасиловании: камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого.