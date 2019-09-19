В Днепре мужчина умер во время секса с проституткой: опубликовано фото

В ночь на среду, 18 сентября, в Днепре был обнаружен труп мужчины в такси.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на правоохранителей и медиков, которые были на месте событий.

Так, согласно представленным сведениям, труп был найден около 3 часов ночи напротив кинотеатра "Салют", который ныне заброшен.

Правоохранители предполагают, что мужчина возрастом около 50 лет, работал таксистом. Документов, которые бы идентифицировали его личность, на месте не удалось найти.

В ходе осмотра тела никаких повреждений или следов насилия обнаружено не было. Медики отметили, что вероятно мужчина умер после или во время полового акта, очевидцы и полиция подтвердили эту информацию, поскольку тело было найдено со спущенными брюками.

В полиции в качестве основной выдвинули версию, что таксист умер во время полового акта, воспользовавшись услугами проститутки. Сама она с места событий скрылась.

Как сообщал "Апостроф", летом в Днепре мертвой в чемодане нашли девушку, чья анкета была размещена на сайте о предоставлении секс-услуг.