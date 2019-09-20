Боевики усилили обстрелы под Донецком: ранены бойцы ВСУ

Боевики активизировали обстрелы в районе оккупированного Донецка, сообщили 20 сентября в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В ведомстве говорится, что противник начал проявлять активность с самого утра.

"Около 8 часов начался обстрел из противотанковых и автоматических гранатометов, а также пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений операции Объединенных сил вблизи Новотроицкого", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что обстрел длился около часа.

Примерно в это же время из автоматического гранатомета боевики вели обстрел украинских военных в районе Новогнатовки.

"Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки", - сообщили в ведомстве.

С начала суток двое украинских военнослужащих получили ранения. Оба были эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за сутки 19 сентября и в ночь на 20 сентября боевики российско-оккупационных войск устроили 14 обстрелов позиций украинских защитников на Донбассе.