Под Винницей фура "сыграла в боулинг" легковушками: много пострадавших, фото

19 сентября под Винницей на трассе грузовик столкнул в кювет сразу четыре автомобиля, в результате ДТП пострадало много людей.

Как сообщают местные СМИ, водитель фуры не справился с управлением.

"Автобус "Ладыжин - Винница" с людьми, ВАЗ-2101 и два буса! к счастью никто не погиб", – пишут в социальных сетях свидетели аварии.

В районную больницу госпитализировали сразу 11 человек, все они были пассажирами автобуса. Трое пострадавших остаются в больнице.

Местные издания отмечают, что на этом участке трассы идет ремонт.

Официальных комментариев от полиции относительно ДТП пока не поступало.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вечером 18 сентября на Дарницком мосту в Киеве произошло серьезное ДТП: здесь Lexus врезался в BMW и пока водители ожидали оформления аварии, в них влетел Hyundai.