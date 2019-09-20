В США неизвестный открыл огонь по людям: есть раненые, фото

В результате очередной стрельбы в США пострадали как минимум четыре человека. На этот раз по людям стреляли в Вашингтоне (округ Колумбия).

Как сообщают местные СМИ, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Кровавый инцидент в Вашингтоне произошел 19 сентября.

Есть информация, что огнестрельные ранения получили шесть человек.

На место происшествия прибыла полиция и экстренные службы. Место стрельбы оцеплено силовиками.

В данный момент нет информации о том, кто именно открыл стрельбу. Очевидцы говорят, что к месте происшествия прибыли четыре машины скорой помощи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро, угрожал его взорвать и устроил стрельбу, возникла огромная пробка.