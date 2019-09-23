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В Киеве пьяный "моряк" устроил ЧП на притоке Днепра: видео

понедельник, 23 сентября 2019, 23:09
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Сотрудники отдела полиции речного порта "Киев" на реке Десенка остановили катер, который во время прохождения под мостом задел его своим верхним каркасом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители остановили плавсредство для проверки и убедились, что 54-летний водитель катера находится в состоянии алкогольного опьянения.

На выпившего "моряка" составили административный протокол по ч. 5 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За неаккуратное вождение водителю катера грозит штраф в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управлять плавучими средствами на срок от одного до трех лет. Санкция статьи предусматривает также общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Раньше "Апостроф" сообщал, что в Киеве у станции метро "Гидропарк" в Днепре утонул мужчина.

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