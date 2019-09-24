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На оккупированном Донбассе жестоко убили девочку: первые подробности

вторник, 24 сентября 2019, 12:30
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В понедельник, 23 сентября, во временно оккупированном Харцызке убили 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает Остров.

На втором этаже жилого дома на улице Шалимова начался пожар. На месте пожара обнаружили в квартире труп 13-летней девочки со следами насильственной смерти.

"На теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения тела и шеи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "правоохранители" так называемой "ДНР" установили личности вероятных подозреваемых в совершении убийства.

Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированном Донбассе произошла кровавя драма: женщина зарезала мужа и дочь.

Также боевики ДНР показательно убили "своего". Уточняется, что боевика так "наказали" за мародерство. Он сидел прикованным без еды и воды, пока не умер.

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