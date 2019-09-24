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Под Винницей ветерану АТО отказались продавать билет на маршрутку: сеть разозлило видео

вторник, 24 сентября 2019, 23:37
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В Жмеринке Винницкой области ветерану антитеррористической операции (АТО) на Донбассе отказались продавать билет на маршрутку по удостоверению участника боевых действий (УБД).

Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовал пользователь под ником "Позывной Колым".

По его словам, инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, и такой случай не первый.

На кадрах зафиксировано, как военный спрашивает у кассира, почему она отказалась ему продавать билет на маршрутку, женщина на вопросы никак не отвечает.

На видео бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре водитель маршрутного такси отказался везти ветерана АТО по удостоверению участника боевых действий.

Ранее в сети появился самоуверенный монолог водителя маршрутки из Хмельницкого в Киев в ответ на вопрос пассажира о возможном месте для поездки. "На всех мест не хватит. Нам еще полстраны пересажать сейчас надо", - завершил свой спич водитель.

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