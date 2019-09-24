Под Винницей ветерану АТО отказались продавать билет на маршрутку: сеть разозлило видео

В Жмеринке Винницкой области ветерану антитеррористической операции (АТО) на Донбассе отказались продавать билет на маршрутку по удостоверению участника боевых действий (УБД).
Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовал пользователь под ником "Позывной Колым".
По его словам, инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, и такой случай не первый.
На кадрах зафиксировано, как военный спрашивает у кассира, почему она отказалась ему продавать билет на маршрутку, женщина на вопросы никак не отвечает.
Жмеринка!!!— Позивний Колим (@sahsa5555555551) 24 сентября 2019 г.
Знову відмова у продажі квитка по посвідченню УБД!!!
На цей раз касиром!
Випадок 23.09.2019 pic.twitter.com/VL04iokd8R
На видео бурно отреагировали в сети.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре водитель маршрутного такси отказался везти ветерана АТО по удостоверению участника боевых действий.
Ранее в сети появился самоуверенный монолог водителя маршрутки из Хмельницкого в Киев в ответ на вопрос пассажира о возможном месте для поездки. "На всех мест не хватит. Нам еще полстраны пересажать сейчас надо", - завершил свой спич водитель.