Под Винницей ветерану АТО отказались продавать билет на маршрутку: сеть разозлило видео

В Жмеринке Винницкой области ветерану антитеррористической операции (АТО) на Донбассе отказались продавать билет на маршрутку по удостоверению участника боевых действий (УБД).

Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовал пользователь под ником "Позывной Колым".

По его словам, инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, и такой случай не первый.

На кадрах зафиксировано, как военный спрашивает у кассира, почему она отказалась ему продавать билет на маршрутку, женщина на вопросы никак не отвечает.

Жмеринка!!!

Знову відмова у продажі квитка по посвідченню УБД!!!

На цей раз касиром!

Випадок 23.09.2019 pic.twitter.com/VL04iokd8R — Позивний Колим (@sahsa5555555551) 24 сентября 2019 г.

На видео бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре водитель маршрутного такси отказался везти ветерана АТО по удостоверению участника боевых действий.

Ранее в сети появился самоуверенный монолог водителя маршрутки из Хмельницкого в Киев в ответ на вопрос пассажира о возможном месте для поездки. "На всех мест не хватит. Нам еще полстраны пересажать сейчас надо", - завершил свой спич водитель.