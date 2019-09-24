В Тихом океане вспыхнул пожар на российском судне с сотнями людей: опубликованы видео

У побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на плавучем заводе "Петр Житников"

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Очаг пожара локализован в крабовом цехе, где горит упаковка из гофрокартона. Никто не пострадал.

Позднее агентству в морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск" сообщили, что экипаж плавбазы "Петр Житников" эвакуируют на находящиеся рядом в море суда. Там отметили, что жизням членов экипажа ничего не угрожает.

"Туда отправлены два спасательных судна. В Южно-Сахалинске готовятся к вылету два вертолета, они вылетят, как позволит погода", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа, хотя судно герметично. При этом в пресс-службе МЧС России агентству рассказали, что эвакуация проводится несмотря на то, что "по предварительной информации, экипаж справился с огнем". Силы МЧС не привлекаются, отметили в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе Росморречфлота уточнили, что к настоящему моменту почти половина экипажа плавбазы эвакуирована на другие суда.

"Проводится эвакуация. Порядка 105 человек взяло на борт судно "Всеволод Сибирцев", еще сто человек - другое судно", - сказали в пресс-службе.





Позже стало известно, что с плавучего завода "Петр Житников" на другие суда эвакуированы 250 человек.

"В настоящее время с плавбазы снято в пределах 250 человек. Эвакуация будет продолжаться не менее чем час-два", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом находятся шесть судов, которые участвуют в эвакуации. Они доставляют людей на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

"Далее судовладелец будет принимать решение, куда их отправлять", - сказали в МСПЦ. Там не исключили, что если пожар потушат, то людей вернут на плавбазу "Петр Житников", которая затем на буксире или своим ходом отправится в Находку Приморского края.

Отмечается, что носовая надстройка плавбазы обесточена, но в остальной части судна свет есть, электростанция работает.

Также собеседник агентства добавил, что противоаварийная партия плавбазы продолжает бороться с пожаром, и "противопожарных средств на судне хватает".

В МСПЦ подчеркнули, что погода в районе происшествия плохая. Туда направились три спасательных судна, прибытие первого из них ожидается через семь часов. Еще два судна подойдут ориентировочно через 10 и 20 часов соответственно.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Отмечают, что "Петр Житников" - один из двух крупнейших в мире плавзаводов. Владельцем плавбазы является "Дальморепродукт".

Как сообщал "Апостроф", 8 сентября в аэропорту Шереметьево под Москвой произошло чрезвычайное происшествие с самолетом.