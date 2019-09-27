Оснований для радости нет: в Украине пояснили, что не так с размещением войск США в Польше

Развертывание Россией войск на своих западных границах может нести серьезную опасность для Украины. Также Киеву следует опасаться и укрепление позиций США в Польше на постоянной основе.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины Игорь Романенко.

"Как это ни парадоксально, но значительное военное присутствие США в Польше Украине выходит боком. Для нас лучше, чтобы НАТО и американцы наращивали присутствие в регионе Черного моря, в Румынии и Болгарии... Если посмотреть на опубликованные военные планы Польши, то становится понятным, что они строят стратегию, исходя из того, что вся Украина захвачена Россией. Собственно, поэтому им и нужна военная поддержка США. А поэтому, Украине стоит больше думать о том, как затянуть американцев в Черное море. На этом направлении мы с поляками - прямые конкуренты", - считает он.

Есть и положительный момент в присутствии американских военных в США. По мнению Романенко, благодаря этому логистические и штабные центры США станут немного ближе к границам Украины.

"Безусловно, военный персонал США на польских базах будет использоваться для сотрудничества с Украиной, в том числе при организации совместных учений. К тому же, украинские военные за 5 лет вооруженного противостояния силам России накопили уникальный опыт, и в его использовании заинтересованы все те же западные союзники ", - считает Романенко.

При этом он добавил, что оснований радоваться у Украины нет.

"Ситуация стратегического военного баланса в Восточной Европе сложилась так, что с одной стороны, агрессивность РФ стимулирует НАТО к наращиванию военных ресурсов, а с другой - это наращивание стимулирует дальнейшую агрессивность России. Кроме того, Украина гораздо больше заинтересована в том, чтобы в фокусе оборонных усилий Запада находился Черноморский, а не Балтийский регион. Поэтому найти какую-то выгоду Украине в расширении американского военного присутствия в Польше будет трудно", - сказал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": США на пороге: поможет ли Украине усиление американских войск в Польше