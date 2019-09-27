В Ровно вооруженный мужчина напал на школьницу: опубликовано видео

В Ровно мужчина напал на ребенка 14 лет, когда она возвращалась домой со школы.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Так, по свидетельствам девочки, на нее из кустов выпрыгнул мужчина и заявил, что она должна пойти с ним. Когда она отказалась, тот ее схватил и начал бить. Также он применил острый предмет, похожий на гвоздь, порезав ребенку руки и шею.

На крики пострадавшей отреагировали прохожие и попытались задержать мужчину, но ему удалось сбежать.

Заявление о нападении было оформлено, полиция занимается поиском нападавшего.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября в Харькове поймали педофила, который приставал к маленькой девочке. Задержанный после разоблачения начал утверждать, что он душевнобольной.