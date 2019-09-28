Чернобыль 33 года спустя: появились мрачные фото, снятые внутри ЧАЭС

В сети опубликовали свежие фотографии, сделанные в Чернобыле, где 33 года назад произошла ужасная авария на АЭС.

Как пишут местные СМИ, четвертый энергоблок атомной электростанции недавно открыли для туристов.

В статье издания "Волынские новости" говорится, что до недавнего времени четвертый энергоблок могли увидеть изнутри практически только работники ЧАЭС.

После выхода сериала «Чернобыль» в зоне отчуждения наблюдается настоящий туристический бум. Только в августе зону отчуждения посетило больше туристов, чем в течение всего 2015 года.

По этой причине было принято решение разработать новые туристические маршруты.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото популярного ранее заброшенного санатория в Трускавце, было отмечено, что общая картина напоминает оставленные населенные пункты в Чернобыльской зоне.