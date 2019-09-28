RU  UA  EN

суббота, 28 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 сентября

17:47
Где смотреть онлайн Динамо - Днепр-1: расписание трансляций
17:44
Много пострадавших: стали известны подробности взрыва с пожаром в Сумах
17:36
Реал - Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
17:28
Карпаты - Колос - 1-1 онлайн видео трансляция
17:24
Лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате: видеообзор
17:15
Могли погибнуть дети: опубликованы фото и видео смертельных находок на Троещине в Киеве
16:47
Астрономы открыли уникальную планету, которой не должно существовать: фото
16:31
Как Украина осталась без западных друзей: названа главная ошибка Зеленского
16:19
Чернобыль 33 года спустя: появились мрачные фото, снятые внутри ЧАЭС
15:48
Умер Марк Захаров: семейные фото, главные работы и интересные факты об артисте
15:47
Зеленский отправил "в запас" скандального генерала
15:20
Усик получил престижную боксерскую награду: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чернобыль 33 года спустя: появились мрачные фото, снятые внутри ЧАЭС

суббота, 28 сентября 2019, 16:19
переглянути новину українською

В сети опубликовали свежие фотографии, сделанные в Чернобыле, где 33 года назад произошла ужасная авария на АЭС.

Как пишут местные СМИ, четвертый энергоблок атомной электростанции недавно открыли для туристов.

В статье издания "Волынские новости" говорится, что до недавнего времени четвертый энергоблок могли увидеть изнутри практически только работники ЧАЭС.

После выхода сериала «Чернобыль» в зоне отчуждения наблюдается настоящий туристический бум. Только в августе зону отчуждения посетило больше туристов, чем в течение всего 2015 года.

По этой причине было принято решение разработать новые туристические маршруты.

ЧАЕС, 2019 рік - 0.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 2.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 3.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 4.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 5.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 6.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 7.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 11.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 12.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 13.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 9.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 8.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 14.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 16.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 19.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 15.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 17.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 18.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 20.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 21.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 22.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 23.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 24.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 25.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 29.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 28.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 27.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік - 26.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік 10.jpg
1 / 1
ЧАЕС, 2019 рік -1.jpg
1 / 1

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото популярного ранее заброшенного санатория в Трускавце, было отмечено, что общая картина напоминает оставленные населенные пункты в Чернобыльской зоне.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: