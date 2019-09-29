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Столп огня поднимался в небо: в Запорожье посреди улицы загорелось авто, видео

воскресенье, 29 сентября 2019, 10:05
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Утром в воскресенье, 29 сентября, в Запорожье на дороге загорелся автомобиль.

Соответствующее видео было опубликовано на Instagram-странице "its_zp".

Как отмечается, инцидент произошел рано утром на улице Гагарина.

"Судя по месту, загорелось скорее всего на ходу", – говорится в подписи к видео. Также отмечается, что, по предварительной информации, автомобиль загорелся из-за замыкания проводки.

Опубликованное видео было снято на регистратор проезжавшего рядом автомобиля. На кадрах можно увидеть пылающий автомобиль и полицейских, которые ограждают место происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 28 сентября, в Киеве подожгли здание детского сада в Оболонском районе: на камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа.

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