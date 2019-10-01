Один из нападавших - коп: появились новые детали драки со стрельбой в Полтаве из-за женщины

Появились новые подробности инцидента в Полтаве, где двое мужчин напали на женщину и избили студентов.

Выяснилось, что один из нападавших является сотрудником полиции.

Как написал в Facebook пресс-секретарь полиции области Юрий Сулаев, за женщину заступился случайный прохожий, а потом на помощь пришел ее супруг, который сделал предупредительный выстрел вверх из травматического оружия.

В тот же вечер нападение произошло также на двух студентов. Один из пострадавших от удара бейсбольной битой получил разрыв селезенки и ему уже сделали операцию.

Одним из нападавших оказался сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава" Василий Твердлохлеб.

В отношении нападавших открыто уголовное производство по статьям "умышленное тяжкое телесное повреждение" и "умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Их расследует Государственное бюро расследований.

"Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более работника правоохранительного органа! С такими нам явно не "по дороге", – написал в Facebook руководитель полтавской полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Черновицкой области в селе Михальча учитель физики избил ученика за плохое поведение.