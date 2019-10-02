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На границе с Сирией сбили секретный российский беспилотник, засветившийся на Донбассе: фото

среда, 02 октября 2019, 22:37
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В турецкой провинции Килис, граничащей с Сирией, истребители F-16 ВВС Турции сбили секретный российский беспилотник, одна из моделей которого ранее засветилась в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает InformNapalm.

Согласно заявлению Министерства национальной обороны Турции, обломки БПЛА, который шесть раз нарушил турецкое воздушное пространство, упали в районе военной базы Чилдироба. При этом официально в Турции не заявляли, какой стране принадлежит дрон, хотя и опубликовали фото.

Волонтеры InformNapalm, в свою очередь, установили, что речь идет о секретной модификации беспилотника.

"Сбитый ВВС Турции БПЛА имеет бортовой номер 2170, который только на 4 порядковые цифры отличается от бортового номера модели с бортовым номером 2166, сбитой 8 февраля 2017 года украинскими военными на Донбассе", - говорится в материале.

Отмечается, что такие беспилотники позже еще трижды были сбиты над Донбассом. Кроме того, такой БПЛА был найден в Литве в 2016 году, его российские спецслужбы отправили с территории Беларуси.

Как сообщал "Апостроф, ранее бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги ликвидировали беспилотник типа "Элерон-3" оккупантов.

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