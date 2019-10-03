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Экологи бьют тревогу из-за массовой гибели птиц после пожаров в Сибири: опубликованы фото жертв

четверг, 03 октября 2019, 04:35
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Из-за пожаров в сибирских лесах алтайские соколы не могли разглядеть добычу сквозь дым и умерли от голода.

Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Орнитолог WWF Игорь Карякин утверждает, что масштабные лесные пожары в Сибири стали одной из причин массовой гибели хищных птиц.

"Я считаю, что гибель хищных птиц этим летом частично вызвана дымом сибирских пожаров. Птицы плохо видели добычу, грызунов, с воздуха, им приходилось охотиться на земле. Эффективность такой охоты оказалась низкой, что привело к гибели большого количества молодняка хищных птиц, трупы которых мы часто встречали во время летних экспедиций", - заявил эксперт.

В Greenpeace сообщили, что только в Красноярском крае из-за лесных пожаров могли пострадать и погибнуть 13 тыс. животных разных видов, обитающих в тайге.

Кроме того, во Всемирной метеорологической организации заявили, что лесные пожары в Сибири и других северных территориях могут спровоцировать глобальные изменения климата. Эксперты не исключают, что последствия для экологии Земли будут катастрофическими.

Напомним, что самые мощные лесные пожары этим летом бушевали в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. По данным Greenpeace, сгорело более 13 млн гектаров леса. По данным эко активистов, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений.

Как сообщал "Апостроф", российские власти не тушили лесные пожары в труднодоступных территориях из-за того, что затраты на это превышали прогнозируемый ущерб. После того как на проблему обратили внимание ведущие российские и мировые СМИ, политики и известные музыканты, премьер РФ Дмитрий Медведев потребовал принять срочные меры для ликвидации природных возгораний.

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