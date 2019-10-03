В оккупированном Крыму вспыхнул военный корабль: первые подробности и фото

В оккупированном Россией городе Севастополь (Крым) горит военный корабль "Шуя".

Об этом сообщают в Telegram-канале "112".

Отмечают, что ракетный катер "Шуя" был пришвартован на ремонт. Пожар начался в моторном отсеке, однако, оказался не таким серьезным, как казалось сначала и ранг пожара понизили с 4-го до 2-го.

"Сейчас пожарные проводят разведку, на судне сильное задымление. Установлено, что пострадавших нет - весь экипаж, 46 человек, эвакуированы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 28 сентября в порту Ульсан в Южной Корее загорелось судно, которое перевозило нефтепродукты. На борту находилось 25 членов экипажа - граждане России и Филиппин.

Позже стало известно, что в результате взрыва и масштабного пожара на грузовом судне в порту Южной Кореи ранения получили 18 человек.