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На Донбассе подорвался на мине опасный боевик ЛНР: опубликованы фото

воскресенье, 06 октября 2019, 07:56
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Фото: donbass.ua

В зоне боевых действий на Донбассе подорвался террорист ЛНР Игорь Долженко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада". 02.10.19 Долженко Игорь сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" - отметил он.

По данным боевиков, Долженко подорвался на мине в Песках, он "служил" в рядах террористов с 2014 года. У погибшего остался 12-летний сын.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский боевик Анатолий Бабошин по кличке "Бард". Он был членом незаконного вооруженного формирования "Патриот" и так называемого российского "Союза добровольцев Донбасса".

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