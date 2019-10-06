Участник автогонок в Черкассах врезался в зрителей: жуткое видео

В воскресенье, 6 октября, во время автомобильных гонок Timeattac один из участников вылетел на обочину, где стояли зрители.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт provce.ck.ua.

Как отмечается, из-за мокрого асфальта у участников гонок возникли проблемы еще до начала соревнований: некоторые автомобили задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо.

На опубликованном в Youtube видео момента аварии можно увидеть, как авто сбивает одного из зрителей. Внимание, видео – 18+.

В патрульной полиции Черкасской области сообщили, что пострадавший 1988 года рождения госпитализирован с тяжелыми травмами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в центре Киева лихач на элитном авто с молодой блогеркой попали в жесткое ДТП.