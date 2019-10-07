Бойцы ВСУ показали, как наблюдают за врагом на Донбассе: интересное фото

В интернете обнародовали интересное фото из зоны боевых действий на Донбассе, которое наглядно демонстрирует, как украинские военные наблюдают за врагом на линии фронта.

Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил фонд "Вернись живым".

"Примерно так врага ежедневно видят наши защитники. Едва заметные силуэты на терриконе, которые в любой момент готовы осуществить выстрел в нашу сторону. На фото ниже часть боевиков чинит одну из своих позиций, другая, которая не попала в кадр, наблюдает, как на передовой работают украинские журналисты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о коварстве врага нужно всегда помнить.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинулись вперед вблизи оккупированной Горловки на Донбассе.