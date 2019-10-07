Катастрофа Ан-12 под Львовом: появились новые данные о состоянии пострадавших

Жизни троих пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на информацию главного врача 8-й городской клинической больницы Василия Обаранца.

"По состоянию на сегодняшнее утро (7 октября - ред.) состояние пострадавших - средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Как отметил Обаранец, двое пострадавших продолжают лечение в травматологическом отделении, их состояние с положительной динамикой. Третий пострадавший сейчас находится в реанимации, его состояние также стабильное, он в сознании, угрозы его жизни нет.

Как сообщал "Апостроф", появились подробности авиакатастрофы самолета Ан-12 под Львовом, в результате которой погибли пять человек.