В Киеве жестко наказали наглого автовора: опубликовано видео

В Киеве очевидцы поймали и жестко наказали вора, который выносил из автомобилей ценные вещи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя видео со злоумышленником.

"Неравнодушные граждане хорошо так задержали мужчину, который обворовывал припаркованные на Стеценко автомобили. Ранее неоднократно судимый Роман, в том числе и за кражи, говорит, что это все подстава и он просто приобрел это все за 40 гривен", - говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве после попытки кражи в одном из супермаркетов был задержан Сергей Анатольевич, 1971 года рождения, который известен тем, что уже нанес столичным магазинам огромный ущерб.