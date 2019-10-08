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Столб раздавил авто с людьми в Сумах: фото и видео смертельного ЧП

вторник, 08 октября 2019, 00:08
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Фото: ТСН

В Сумах произошло жуткое ДТП: на автомобиль упал столб электропередач, в результате чего погибли двое человек - 27-летний водитель и пассажир, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Так, водитель за рулем авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. После этого машина врезалась в дерево, а затем ее отбросило на железобетонный столб электропередач. Удар был такой силы, что столб мгновенно сломался и упал на иномарку.

На месте аварии погибли 27-летний водитель и пассажир, личность которого до сих пор не установили. Еще два человека получили переломы и ушибы. С раздавленной машины их освобождали спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее четверо человек, в том числе двое детей также получили серьезные травмы, после того, как автомобиль протаранил электроопору в Сумах.

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