Столб раздавил авто с людьми в Сумах: фото и видео смертельного ЧП

В Сумах произошло жуткое ДТП: на автомобиль упал столб электропередач, в результате чего погибли двое человек - 27-летний водитель и пассажир, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Так, водитель за рулем авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. После этого машина врезалась в дерево, а затем ее отбросило на железобетонный столб электропередач. Удар был такой силы, что столб мгновенно сломался и упал на иномарку.

На месте аварии погибли 27-летний водитель и пассажир, личность которого до сих пор не установили. Еще два человека получили переломы и ушибы. С раздавленной машины их освобождали спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее четверо человек, в том числе двое детей также получили серьезные травмы, после того, как автомобиль протаранил электроопору в Сумах.