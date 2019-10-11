Появились подробности и новые фото мощного пожара в Киеве

В пятницу, 11 октября, в Киеве в Соломенском районе случился пожар, загорелась квартира на первом этаже, позже пламя перешло на другие этажи.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев и чрезвычайные службы.

Так, согласно изложенной информации, спасатели в ходе операции сумели эвакуировать из подъезда двоих людей.

Отмечается, что хозяева квартиры, где произошел пожар, ушли в магазин, огонь вспыхнул и начал распространяться с балкона-пристройки. За 20 минут квартира выгорела почти полностью, а пламя поднялось до 5 этажа.

Примерно через полчаса после прибытия на место событий спасатели сумели полностью ликвидировать пожар.

Журналисты отмечают, что в соседнем доме также произошло небольшое возгорание, поскольку хозяйка одной из квартир отвлеклась на пожар, оставив включенной плиту. Спасатели быстро ликвидировали аварийную ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", 24 сентября в Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке, в результате которого погибла женщина