RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
11:30
Боевики уже забывают своих "героев": появилось забавное фото с ликвидированным "Гиви"
11:28
В Красном море на иранском нефтяном танкере прогремел сильный взрыв: фото с места ЧП
11:23
В Киеве у входа в больницу обнаружили жуткую находку: опубликованы фото
10:40
Как оформить в Украине пенсию на мертвого родственника: важные нюансы
10:25
Голодная Россия: на Камчатке люди третий день бьются в очередях за бесплатную рыбу, фото и видео
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
09:49
Времени осталось мало: Крыму пророчат исчезновение из-за супервулкана Йеллоустоун
09:16
Как русские по Украине: сети впечатлило видео артудара Турции по курдам в Сирии
08:38
В России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней девочки: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Времени осталось мало: Крыму пророчат исчезновение из-за супервулкана Йеллоустоун

пятница, 11 октября 2019, 09:49
переглянути новину українською

Доктор геологии считает, что гравитация в оккупированном Россией Крыму нарушена из-за супервулкана Йеллоустоун.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс vladtime.ru.

Йеллоустоун "пустил корни" под полуостров из-за смещения магнитных полюсов, природа в опасности. Эксперт уверен, что полуостров исчезнет из карты через 50 лет.

Такое заявление доктор сделал из-за смещения северного магнитного полюса. Речь идет о невидимом поле, которое влияет на связь, коммуникации и самочувствие людей. Исследователи заявили, что Сибирь уже на грани "круга полюса". Учитывая изменения в магнитных показателях, стоит ожидать и переворота в балансе планеты.

"Гравитационная аномалия это норма для США, Перу и Чили. Россия же впервые столкнется с неизведанным состоянием. Крым окажется под ударом новой волны. Смещение полюсов влечет дисбаланс и в "работу и сон" вулканов и геосистемы. Согласно компьютерной модели, Йеллоустоун "вылезет боком" России. Гравитационная аномалия превратит Черное море в гейзер. Совокупность газа и пыли просочится из США по подземным каналам ближе к Евразии. Эпицентром, согласно константам физических законов станет Крым", - рассказал доктор геологии.

По данным исследования, лет через 50 супервулкан Йеллоустоун "сварит" экосистему вокруг Крыма. Ситуацию усложняет малоизученность подземного и подводного мира планеты. Нагревание температуры в Черном море приведет к исчезновению редких пород животных и растений. Если не обращать внимания на ситуацию, то есть вероятность создания второго Йеллоустоуна, но уже в аннексированном Крыму.

Ученый предполагает, что теоретически полуостров станет нежилым, но любители экстрима не перестанут ежегодно посещать опасное место. Скептики иронично комментируют сообщение доктора геологии. По их словам, Черное море не станет гейзером, но испытает повышение температур. Процесс завершится испарениями моря и его обмелением. Суда и корабли перестанут курсировать, и Крымский мост потеряет предназначение из-за образования суши на месте Черного моря.

Потому мнения разделились, а узнать кто прав возможно будет примерно в 2069 году.

Как сообщал "Апостроф", после извержения вулкана Йеллоустоун огромная площадь Северной Америки окажется в огненном океане, а вода в реках сменится лавой.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: