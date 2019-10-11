Времени осталось мало: Крыму пророчат исчезновение из-за супервулкана Йеллоустоун

Доктор геологии считает, что гравитация в оккупированном Россией Крыму нарушена из-за супервулкана Йеллоустоун.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс vladtime.ru.

Йеллоустоун "пустил корни" под полуостров из-за смещения магнитных полюсов, природа в опасности. Эксперт уверен, что полуостров исчезнет из карты через 50 лет.

Такое заявление доктор сделал из-за смещения северного магнитного полюса. Речь идет о невидимом поле, которое влияет на связь, коммуникации и самочувствие людей. Исследователи заявили, что Сибирь уже на грани "круга полюса". Учитывая изменения в магнитных показателях, стоит ожидать и переворота в балансе планеты.

"Гравитационная аномалия это норма для США, Перу и Чили. Россия же впервые столкнется с неизведанным состоянием. Крым окажется под ударом новой волны. Смещение полюсов влечет дисбаланс и в "работу и сон" вулканов и геосистемы. Согласно компьютерной модели, Йеллоустоун "вылезет боком" России. Гравитационная аномалия превратит Черное море в гейзер. Совокупность газа и пыли просочится из США по подземным каналам ближе к Евразии. Эпицентром, согласно константам физических законов станет Крым", - рассказал доктор геологии.

По данным исследования, лет через 50 супервулкан Йеллоустоун "сварит" экосистему вокруг Крыма. Ситуацию усложняет малоизученность подземного и подводного мира планеты. Нагревание температуры в Черном море приведет к исчезновению редких пород животных и растений. Если не обращать внимания на ситуацию, то есть вероятность создания второго Йеллоустоуна, но уже в аннексированном Крыму.

Ученый предполагает, что теоретически полуостров станет нежилым, но любители экстрима не перестанут ежегодно посещать опасное место. Скептики иронично комментируют сообщение доктора геологии. По их словам, Черное море не станет гейзером, но испытает повышение температур. Процесс завершится испарениями моря и его обмелением. Суда и корабли перестанут курсировать, и Крымский мост потеряет предназначение из-за образования суши на месте Черного моря.

Потому мнения разделились, а узнать кто прав возможно будет примерно в 2069 году.

Как сообщал "Апостроф", после извержения вулкана Йеллоустоун огромная площадь Северной Америки окажется в огненном океане, а вода в реках сменится лавой.