В Днепре с мужчиной произошло смертельное ЧП после ссоры: опубликованы фото

Поздним вечером 11 октября в одном из дворов многоэтажного дома было обнаружено тело мужчины, который проживал здесь.

По данным местной прессы, тело мужчины нашли возле жилого дома № 6 по улице Добровольцев.

Как рассказали журналистам жильцы этого дома, мужчина являлся их соседом. Предварительно, он выпал из окна 8 этажа собственной квартиры.

Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина жил в квартире на 8 этаже. Соседи рассказали, что в тот вечер в квартире были слышны крики, свидетельствующие о ссоре.

К месту трагедии приехали родственники погибшего.

В полиции начали расследование происшествия.

Напомним, что 6 сентября в Китае гражданин Украины, 13-летний мальчик из украино-китайской семьи, выпрыгнул из окна своей квартиры на 13 этаже из-за издевательств со стороны учителя.