Под Николаевом произошло жуткое ДТП с множеством жертв: фото

Вечером в понедельник, 14 октября, в Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля: четверо человек погибли, еще семеро оказались в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Как отмечается, трагедия произошла около 19:30 на трассе "Благовещенское-Николаев" в Арбузинском районе. Столкнулись автомобили "Москвич-2141" и Opel Vectra.

48-водитель "Москвича" и двое его пассажиров, мужчина и семилетняя девочка, а также одна из пассажирок иномарки погибли. По информации полиции, еще семеро человек с телесными повреждениями были отправлены в медицинские учреждения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 ККУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ДТП с каретой "скорой помощи", которое произошло в Киеве 13 октября, погибло два человека: еще пятеро, в том числе трое детей, были госпитализированы.