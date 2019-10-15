В Киеве произошло смертельное ЧП у озера: фото с места трагедии

В Киеве 14 октября произошло очередное смертельное ЧП: на этот раз на берегу озера был обнаружен труп.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook, инцидент произошел по улице Воскресенской, 12Г.

В данный момент никаких подробностей смертельного происшествия нет. Также не информации о поле погибшего.

В паблике отмечают, что на место прибыла следственно-оперативная группа и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства смерти человека.

Также в сети показали фотографию, на которой видно, как на месте работают специалисты.

Напомним, что 12 октября на озере Любязь в Волынской области во время рыбалки пропал директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик.