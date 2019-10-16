RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 октября

22:06
Киев "расцвел": сети разгневало фото еще одного дома-монстра рядом с Майданом
21:23
Активистка Грета Тунберг стала "жертвой" киберхулиганов в аэропорту Одессы: фото
20:34
На трассе под Винницей произошла смертельная катастрофа: опубликованы фото
20:05
Депутат из Житомира погиб страшной смертью возле дома: детали трагедии
19:54
Придут холода из Сибири: синоптик дал снежный прогноз на ноябрь
19:38
Учите "формулу Штайнмайера": Притула отшутился о старте Нацотбора на Евровидение
19:35
Осторожно, оккупанты: в сети показали фото мощного плаката на пункте пропуска на Донбассе
19:24
Что происходит со скандальной пристройкой на крыше в центре Киева: видео, снятое с высоты
19:06
Месть за убитых побратимов: бойцы ВСУ показали видео уникального боя
19:00
Грим на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику
18:40
В Харькове мать с маленькими детьми попала под колеса: фото с места ДТП
18:26
Обстреливал аэропорт в Луганске: СБУ задержала опасного боевика, фото
Все новости

На трассе под Винницей произошла смертельная катастрофа: опубликованы фото

среда, 16 октября 2019, 20:34
переглянути новину українською
Фото: пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области

В среду, 16 октября, под Винницей произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек, в результате чего один человек погиб, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области.

"По предварительным данным произошло столкновение двух транспортных средств: RENAULT Kangoo и ВАЗ 2114, в результате чего погибла 41-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП под Винницей 16.10.2019
1 / 1
Смертельное ДТП под Винницей 16.10.2019
1 / 1
Смертельное ДТП под Винницей 16.10.2019
1 / 1

Также известно, что еще двух пассажиров автомобиля ВАЗ и водителя RENAULT Kangoo госпитализировали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей машину разорвало на части в смертельной автокатастрофе, в результате которой погибли два человека.

Также в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым в Николаевской области погиб один человек, еще 13 получили травмы.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: