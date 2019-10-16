На трассе под Винницей произошла смертельная катастрофа: опубликованы фото

В среду, 16 октября, под Винницей произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек, в результате чего один человек погиб, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области.

"По предварительным данным произошло столкновение двух транспортных средств: RENAULT Kangoo и ВАЗ 2114, в результате чего погибла 41-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.

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Также известно, что еще двух пассажиров автомобиля ВАЗ и водителя RENAULT Kangoo госпитализировали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей машину разорвало на части в смертельной автокатастрофе, в результате которой погибли два человека.

Также в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым в Николаевской области погиб один человек, еще 13 получили травмы.