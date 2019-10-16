От удара слетела даже обувь: на Закарпатье авто на скорости снесло ребенка на трассе, фото

Вечером в понедельник, 14 октября, в Закарпатской области на трассе насмерть сбили ребенка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Отмечается, что трагедия произошла в с. Каменское Иршавского района. 8-летняя Маша Галамбица с отцом отправилась в гости к знакомым и пока он общался с родственниками, девочка вышла к дороге, после чего ее сбило легковое авто Renault.

Женщину-водителя задержали на месте происшествия, однако позже отпустили.

"За рулем автомобиля находилась женщина. Никаких показаний на месте происшествия она не предоставила, поскольку была в состоянии шока", – сообщила спикер ГУНП на Закарпатье Инесса Манзулич.

По словам очевидцев, девочка не вышла на трассу, а авто занесло на повороте из-за высокой скорости. От удара у ребенка слетела обувь, а тело отбросило в сторону на десять метров.

Тетя погибшей девочка сообщила, что после столкновения у нее обнаружили сильную травму головы, вызвали скорую. Ребенок умер в реанимации.

В полиции приняли решение начать уголовное производство по ст.286 ч.2 УК Украины. Виновнице аварии грозит до восьми лет лишения свободы. Она пока не была задержана.

Как сообщал "Апостроф", 10 октября в селе Белогородка Киево-Святошинского района произошла авария, в которой пострадал ребенок - он был сбит автомобилем при переходе через дорогу по "зебре".