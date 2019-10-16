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"Работают" снайперы из России: появилось видео с передовой ВСУ, где погибли два бойца

среда, 16 октября 2019, 23:06
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В районе, где от пули снайперов боевиков были убиты украинские военнослужащие Юрий Громович и Ярослава Никоненко, работают стрелки из России.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"Это не шахтеры, точно не шахтеры. Нормальные военнослужащие кадровых войск. Это могу сказать вам точно. Даже, взять по тому, что как работают снайпера. Я не думаю, что шахтер с такого расстояния может так попасть", - говорит военнослужащий ВСУ "Сармат".

При этом, спасти Никоненко не было никакого шанса.

"Произошло это в 15:30, когда солдат находился на посту. Снайпер сделал одиночный точный выстрел", - говорит военнослужащий ВСУ "Шут", уточняя, что снайпер сделал выстрел, пуля срикошетила, попав военнослужащей в голову.

Военные уточняют, что уже вечером, через несколько часов после гибели Никоненко, боевики накрыли позиции ВСУ на участке фронта в районе Марьинки минометным обстрелом такой силы, какого не было от начала сентября.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ показали видео уникального боя, который оказался местью за гибель двух украинских военнослужащих - Юрия Громовича и Ярославы Никоненко во вторник, 15 октября, на Донбассе.

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