Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле

Бывшему первому заместителю секретаря СНБО и фигуранту громкого скандала с поставками военной техники Олегу Гладковскому вручили подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры.

18 октября 2019 года детективами НАБУ сообщено о подозрении прежнему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", - говорится в сообщении.

Так, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшие закупки за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Как следствие, государству был нанесен убыток более 10 620 000 гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тысячи долларов (за 2016 год), 63 тысячи долларов (за 2017 год) и 47,5 тысяч долларов (за 2018 год).

Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно отреагировали на задержание бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского во время выезда за пределы Украины в четверг, 17 октября.