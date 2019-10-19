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Все ради селфи: в Киеве двое подростков рисковали жизнью ради ярких кадров, фото

суббота, 19 октября 2019, 22:59
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19 октября столичные полицейские задержали троих человек, которые залезли на Южный мост высотой 135 метров, чтобы сделать селфи. В числе задержанных двое несовершеннолетних.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, неизвестный сообщил правоохранителям о том, что трое неизвестных пытаются залезть на Южный мост.

К месту прибыли патрульные, которые увидели на шпиле, где реет флаг Украины, неизвестного с селфи-палкой в руках, который делал снимок.

Правоохранители решили срочно подняться на верхушку моста. Так как была реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задержать указанных лиц.

Двум задержанным оказалось 12 и 13 лет, а еще одному - 20 лет.

Дети рассказали, что их старший товарищ мечтал сделать селфи на мосту, а они решили ему в этом помочь.

Напомним, что в Киеве женщина решила сделать эффектное селфи на кране, но это едва не стоило ей жизни, ведь сорваться с высоты она могла в любой момент.

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