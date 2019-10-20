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Украинские заробитчане попали в страшное ДТП с переворотом в Чехии: фото

воскресенье, 20 октября 2019, 16:29
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В ночь на воскресенье, 20 октября, в Чехии перевернулся микроавтобус, в котором ехали украинские заробитчане.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на mukachevo.net.

Авария произошла в округе Висково на 29 километре дороги возле села Несовице по дороге в Брно. В микроавтобусе находилось 12 пассажиров.

По предварительным данным, транспорт слетел с дороги и перевернулся на крышу.

Вследствие аварии травмы получили 10 человек – 3 женщин и 7 мужчин.

"Пожарные оказали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на трассе было остановлено до 4:50", – добавил спикер пожарной службы округа Висково.

Как ранее сообщал "Апостроф", 8 августа в Чехии на трассе между населенными пунктами Хрудим и Пардубице произошло масштабное ДТП, в котором погибло двое украинцев.

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