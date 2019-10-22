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В Николаеве неадекват принес бывшей возлюбленной жуткий подарок: фото и видео с задержанным

вторник, 22 октября 2019, 17:47
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Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

Правоохранители задержали преступника, который выбросил череп в урну на остановке улицы Садовая в Николаеве в понедельник, 21 октября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, ночью, 22 октября, в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Как она рассказала, судя по содержанию записки, такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

Вскоре полицейские задержали 27-летнего парня, который признался, что череп подложил не только под дверь своей бывшей девушке, но и еще один выбросил в урну.

"Затем он показал, где нашел черепа. Оказалось, что мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе", - рассказали в полиции.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые задержанный разложил возле места захоронения.

Известно, что на данный момент парню грозит наказание от штрафа, заканчивая лишением свободы до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму нашли тело мужчины, которого искали по всему полуострову. Его череп был завернут в свитер.

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