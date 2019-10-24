Дети ехали на фестиваль в Польшу: появились новые фото и детали смертельного ДТП под Ровно

Появились новые подробности жуткого ДТП в Ровенской области, где пассажирский автобус с детьми столкнулся с грузовиком.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в автобусе находились дети, которые ехали в Польшу на выступление.

Авария произошла в ночь на 24 октября, в результате столкновения погиб второй водитель автобуса.

"К счастью, дети не травмировались, их на служебных автомобилях полицейские перевезли на стационарный пост в Сарнах. Пассажиров, а в автобусе их было 31, отогрели чаем, успокоили и оказали психологическую поддержку", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что все дети пересажены в другой автобус, который отправился в Польшу.

Напомним, что в среду, 23 октября, под Херсоном произошло серьезное ДТП с участием военного грузовика.