Вызывали медиков и полицию: в киевской школе произошло опасное ЧП, фото

В пятницу, 25 октября, в Киеве в одной из школ на Куреневке произошло ЧП, на месте появились медики и полиция.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на канал "Киев оперативный" в Telegram.

По сообщениям с места событий, несколько человек вследствие происшествия были госпитализированы.

Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что в школе произошла утечка газа. Также есть версия, что ЧП произошло из-за того, что кто-то "играл с газовым баллончиком".

"Только что на Куреневке, в школе №8, творится что-то неизвестное - одни говорят, что произошла утечка газа, другие - что кто-то играл с газовым баллончиком. Как результат - несколько человек были госпитализированы. Сейчас на месте работают врачи, специалисты службы газа и правоохранители. Детали устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу 25 октября в Киеве прогремел мощный взрыв на территории рынка Радосинь, в результате случившегося никто не пострадал. По сообщению очевидца, взрыв прогремел в проходе между МАФами.