RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 октября

12:28
Каменских выпустила новый эпатажный клип: и это нормально, если вы ничего не поняли
12:18
Пламя вырывается из окна: в Киеве вспыхнул мощный пожар в многоэтажке, видео
11:56
Вышки и колючая проволока: экс-главаря ДНР напугал "бандеровский план Б" по Донбассу
11:55
Анджелина Джоли рассказала о риске рака, удалении груди и дала совет женщинам
11:40
Киев не покидает "загадочный" туман: свежие фото и видео
11:40
В Киеве выбрали "Мисс Украину Вселенную-2019": вот кто поедет на мировой конкурс красоты
11:24
Вызывали медиков и полицию: в киевской школе произошло опасное ЧП, фото
11:22
Украинским водителям готовят сюрприз с правами и техпаспортом: что изменится
10:45
Ведущий Владимир Остапчук разводится с супругой после 12 лет брака: что известно
10:35
Украина перейдет на зимнее время: когда переводить стрелки часов
10:05
Может закончиться плачевно: сеть взбудоражило фото последствий смога в Киеве
10:05
Появилось впечатляющее видео тумана над Украиной, снятое с высоты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вызывали медиков и полицию: в киевской школе произошло опасное ЧП, фото

пятница, 25 октября 2019, 11:24
переглянути новину українською
ЧП в киевской школе Фото: Telegram

В пятницу, 25 октября, в Киеве в одной из школ на Куреневке произошло ЧП, на месте появились медики и полиция.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на канал "Киев оперативный" в Telegram.

По сообщениям с места событий, несколько человек вследствие происшествия были госпитализированы.

Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что в школе произошла утечка газа. Также есть версия, что ЧП произошло из-за того, что кто-то "играл с газовым баллончиком".

"Только что на Куреневке, в школе №8, творится что-то неизвестное - одни говорят, что произошла утечка газа, другие - что кто-то играл с газовым баллончиком. Как результат - несколько человек были госпитализированы. Сейчас на месте работают врачи, специалисты службы газа и правоохранители. Детали устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу 25 октября в Киеве прогремел мощный взрыв на территории рынка Радосинь, в результате случившегося никто не пострадал. По сообщению очевидца, взрыв прогремел в проходе между МАФами.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: