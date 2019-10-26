Под Днепром преступник в поезде для заключенных убил солдата: фото

25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, преступник убил молодого солдата Нацгвардии.

Об этом сообщает экс-первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов". Злоумышленник Дмитрий Бевзюк, который осужден на пожизненное заключение, пытался сбежать. В связи с этим он напал на военнослужащего Нацгвардии Украины - солдата 1998 года рождения. Вследствие полученных травм боец скончался на месте.

"За убийство солдата, а вообще просто еще молодого человека при исполнении своих обязанностей, этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день", - отметил Аброськин.

По данным пресс-службы Центрального территориального управления Национальной гвардии, трагедия произошла в Днепропетровской области в спецвагоне, который направлялся из Кривого Рога в Днепр. Преступник нанес смертельное ранение в область сердца одному из конвоиров и забрал оружие. Однако, охране удалось обезвредить и обезоружить осужденного.

Как пишет издание "Информатор", заключенный попросился в туалет и именно тогда выстрелил в военного. Пока неизвестно, где он взял пистолет.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошло жестокое убийство 16-летней девушки.