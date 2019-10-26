Появилось видео момента мощного взрыва на рынке в Киеве

В интернете обнародовали видео, на котором зафиксирован момент мощного взрыва на территории рынка в Киеве, который прогремел в ночь с 24 на 25 октября.

Соответствующий ролик опубликовал "Информатор".

Взрыв произошел около 00:40 на улице Теодора Драйзера, 8. На кадрах зафиксировано, как кто-то бросил гранату в проход между торговыми точками.

Отмечается, что в результате взрыва были разбиты стекла в нескольких сооружениях. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

В результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате взрыва в центре Киева, на улице Пушкинской, погиб известный ветеран АТО, руководитель группы "Купол" Виктор Дектярев ("Сенсей").