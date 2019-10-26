В сети показали цирковое будущее боевиков на Донбассе

Политолог Алексей Голобуцкий жестко высмеял цирковое мероприятие во временно оккупированном Луганске.

Жесткую шутку по этому поводу он опубликовал на своей странице в Facebook, опубликовав фото со странного мероприятия.

"Сегодняшнее "Цирковое будущее "ЛДНР" - "международный фестиваль детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей" в Луганске", - говорится в подписи к снимку.

Сам Голобуцкий не удержавшись от комментариев, задался вполне закономерным вопросом, на который тут же сам дал ответ: "А каким еще может быть будущее этих образований? Только цирковым".

Как сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали фотографию, которая показывает, как боевики вербуют детей на оккупированном Донбассе. На снимке видно, что детей собрали на какой-то праздник или линейку. Однако их "праздничный" наряд выглядит как в далеком СССР.