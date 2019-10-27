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В Киеве вор совершил нелепую кражу и попал в руки полиции: фото

воскресенье, 27 октября 2019, 00:10
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Киевские правоохранители задержали мужчину, который совершил кражу в супермаркете - по словам очевидцев, он унес несколько бутылок шампуня.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Совсем недавно мужчина попался на аналогичном преступлении, но суд отпустил его под личное обязательство.

На этот раз инцидент произошел в супермаркете на проспекте Правды, где посетитель пытался похитить товар. Его поймал охранник, который вызвал на место полицию.

В ходе обыска у мужчины полицейские изъяли бытовую химию, за которую тот не рассчитался.

Задержанным оказался 42-летний местный житель, который ранее был судим за разбойное нападение и сбыт наркотических веществ.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве ограбили бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который сейчас является депутатом Верховной Рады.

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