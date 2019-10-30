RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 октября

09:51
Красивый крошечный мужчина: Рики Мартин показал первое фото четвертого ребенка
08:15
Рухнул прямо на жилой дом: в США произошло жуткое крушение самолета, фото и видео
07:00
Ароматный кукурузный хлеб в мультиварке: простой рецепт и советы приготовления
03:13
С роботом "Федором" произошел новый конфуз: в сети волна смеха

29 октября

23:56
В России каннибал убил и съел своих приятелей: опубликовано видео
19:38
Вдохновленные Украиной: в Латвии приняли громкое решение по православной церкви
19:00
Горнолыжный курорт в Закопане: сколько стоит отдых в декабре 2019
18:05
Познакомились недавно: солистка группы KAZKA рассказала о романе с иностранцем
17:09
Ты такой, как я мечтала: украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения
17:09
Убийство главаря ИГИЛ: Трамп заявил об еще одном крупном успехе военных
15:53
Беременная Эшли Грэм выбрала на Хэллоуин сексуальный наряд
14:32
Хочу, чтобы мама была рядом: сын Тины Кароль откровенно рассказал о своих мечтах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России провели испытания "оружия судного дня": опубликовано видео

среда, 30 октября 2019, 08:49
переглянути новину українською
Фото: vesti.ru

В России провели запуск баллистической ракеты "Булава", которую называют "оружием судного дня". Ее запустили по условной цели с подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир".

Российское Министерство обороны опубликовало кадры запуска ракеты и ее полета.

По данным российской прессы, запуск "Булавы" проводился из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Запуск проводили в рамках плановых испытаний стратегического ракетоносца.

По данным российского Минобороны, полет ракеты прошел успешно, после чего она упала на полигоне.

Напомним, что 17 октября во время военных учений "Гром-2019" в России, финальным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: