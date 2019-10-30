В России провели испытания "оружия судного дня": опубликовано видео

В России провели запуск баллистической ракеты "Булава", которую называют "оружием судного дня". Ее запустили по условной цели с подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир".

Российское Министерство обороны опубликовало кадры запуска ракеты и ее полета.

По данным российской прессы, запуск "Булавы" проводился из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Запуск проводили в рамках плановых испытаний стратегического ракетоносца.

По данным российского Минобороны, полет ракеты прошел успешно, после чего она упала на полигоне.

Напомним, что 17 октября во время военных учений "Гром-2019" в России, финальным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.