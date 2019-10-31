Выбросили не только ноутбук: выяснился важный нюанс обысков у экс-депутата Киевсовета, фото

Всплыли новые подробности обысков в Киеве, которые 31 октября проводят в офисе экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", из окна офиса выбросили не только ноутбук, но и мобильный телефон.

Изначально сообщалось, что во время штурма силовиков из окна офиса кто-то выбросил ноутбук.

Также по информации "Апострофа" обыски начались и в соседнем офисе на этом же этаже здания.

Обыски проводятся в рамках досудебного следствия, которое начали в апреле 2019 года по факту присвоения (расхищения) средств городского бюджета во время строительных работ на кольцевой дороге от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской. Чиновников подозревают в хищении около миллиарда гривен.

Также "Апостроф" публиковал детальную информацию о том, по какому производству проводят обыски.