RU  UA  EN

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 ноября

08:28
Под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП: фото и видео
08:02
Влюбленная Могилевская в эфире "Танців з зірками" обратилась к мужчине
07:57
Грозит катастрофой: эксперт указал на главную опасность от аннексии Крыма Россией
07:27
Сутки бегал по всему городу: в Черновцах дикий кабан устроил переполох, фото и видео
07:22
Вкусное домашнее печенье без химии - простой рецепт для быстрой выпечки
07:17
Прятался у знакомых: полицейские задержали подозреваемого в убийстве школьницы под Одессой
06:55
На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР: появились подробности и фото
06:42
Танці з зірками-2019: кто покинул 11 выпуск за шаг до четвертьфинала
06:20
Тепло до +20, но: синоптики уточнили прогноз по Украине
05:10
На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Свят": фото
04:20
В России подростки устроили дикий погром на кладбище: опубликовано видео
03:05
Разница устрашает: в сети показали фото Донецка до и после войны
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР: появились подробности и фото

понедельник, 04 ноября 2019, 06:55
переглянути новину українською

В зоне боевых действий на Донбассе погиб террорист ДНР Денис Коверяк с позывным "Дес".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада". 28.10.19 Коверяк "Дес" Денис сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" - сказано в сообщении.

По словам знакомых погибшего, он получил смертельные ранения якобы во время "вражеской атаки", вероятно, ответного огня ВСУ.

Стоит добавить, что Коверяк есть в базе "Миротворца". Мужчина был родом из Горловки Донецкой области, "служил" у боевиков ДНР огнеметчиком.

Как сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: