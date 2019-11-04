На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР: появились подробности и фото

В зоне боевых действий на Донбассе погиб террорист ДНР Денис Коверяк с позывным "Дес".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада". 28.10.19 Коверяк "Дес" Денис сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" - сказано в сообщении.

По словам знакомых погибшего, он получил смертельные ранения якобы во время "вражеской атаки", вероятно, ответного огня ВСУ.

Стоит добавить, что Коверяк есть в базе "Миротворца". Мужчина был родом из Горловки Донецкой области, "служил" у боевиков ДНР огнеметчиком.

Как сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.