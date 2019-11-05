Под Одессой совершили ограбление на миллионы со стрельбой: первые подробности

В понедельник, 4 ноября, в Одесской области группа мужчин ограбила предпринимателей со стрельбой - злоумышленники унесли 12 млн гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думскую".

Инцидент произошел на трассе Одесса-Киев, у села Алтестово Беляевского района, возле кафе "Родничок".

По словам источника, трое мужчин из Полтавы везли в Одессу очень крупную сумму наличными, которую планировали потратить на приобретение разных товаров, в том числе на "Седьмом километре". Они остановились у "Родничка", чтобы пообедать.

Через некоторое время у кафе появился синий микроавтобус "Мерседес", из которого выскочили трое молодчиков. Один из них начал стрелять в воздух. Предпринимателей заставили показать, где у них деньги, после чего забрали наличку и порезали шины авто.

В Одесской области объявлены планы "Перехват" и "Сирена". Правоохранители предполагают, что пострадавших "пасли" из самой Полтавы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове группа злоумышленников совершила вооруженное ограбление мужчины, который перевозил крупную сумму денег. Грабители унесли около 1 млн гривен.